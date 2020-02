IL SAVIANO ESPUGNA IL MELLUSI DI BENEVENTO CON UN POKER

Sabato 8 Febbraio 2020, il Saviano 1960, nella ventunesima giornata di campionato (Promozione – Girone C) liquida allo Stadio “Mellusi” di Benevento il Forza e Coraggio con un poker strepitoso 4 a 0 e consolida con merito, la sua posizione di capolista. La squadra neroverde Savianese, cara al patron Giuseppe De Falco, nella partita odierna si è battuta con determinazione, ha giocato con vigore ed ha confermato a pieno titolo il suo valore di leader del girone. La gara, molto sentita da entrambe le squadre, è stata salutata, con entusiasmo, dai tifosi che hanno spinto i lqupi neroverdi di mister Minichino a battersi con grinta e determinazione. La prima emozione arriva dopo appena 2’ minuti di gioco, quando gli ospiti passano in vantaggio per merito di Nucci abile a sfruttare un preciso cross di Falco F. Al 15’ Nucci realizza la doppietta personale, approfittando di uno svarione locale. Al 75’ arriva il terzo gol neroverde con Giannino che insacca prepotentemente di testa sul cross di Orefice. Cinque minuti dopo Ascione segna il quarto gol che sancisce il dominio degli ospiti. Un successo importante per i neroverdi di mister Minichini, che permette di lavorare con serenità in vista di una settimana molto impegnativa per il prosieguo della stagione: Mercoledi 12 Febbraio in casa del S.Marzano, semifinale di andata di Coppa Campania; Domenica 16 Febbraio arriva al P.Pierro il Montemileto, vice capolista del torneo. FORZA E CORAGGIO BENEVENTO: Fappiano, Savoia (46’Iuorio), Raffa, (60’ Ocone), Caruso C., Nostrale, M.Tufo, Caruso P.(70’ Ciampo), Guida, (80’ Iodice), Jallow, De Falco, Tufo A. (50’ Zippilli). All.re Celentano. ASC D SAVIANO 1960: Bardet, Manzo, Falco S. Orefice, Giannino (76’ Incarnato), Notaro (80’ Falco G.), Florio (76’ Iovino), Bracale, Nucci (70’ Relli), Falco F. (60’ Barone), Ascione. All.re Minichini.. ARBITRO. Esposito di Ercolano. ASSISTENTI: Iandolo e Napoletano (Avellino). RETI: 2’ e al 15’ Nucci, 75’ Giannino, 80’ Ascione. (Pasquale Iannucci)

