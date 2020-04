Il senatore della Lega Pasquale Pepe, coordinatore provinciale di Avellino, “Zona franca urbana ad Ariano Irpino è modello positivo. Chiediamo stesse misure per Lauro ed altre zone rosse”.

“Abbiamo già espresso giudizi positivi in merito alle delibera del Comune di Ariano Irpino sulla “zona franca urbana”. Una misura che avrebbe effetti positivi anche su altri comuni come Lauro e le altre zone rosse. La delibera comunale n. 3 del 15 aprile 2020, voluta da commissario prefettizio ad Ariano Irpino, è in perfetta sintonia con una politica ispirata a criteri di concretezza e buon senso, è l’unica strada in grado di risollevare l’economia di una zona rossa. Abbiamo il dovere di garantire una crescita imprenditoriale e occupazionale delle imprese localizzate all’interno dell’Obiettivo Convergenza, possibile solo attraverso agevolazioni fiscali e previdenziali”.

È quanto dichiara il Sen. Pasquale Pepe, Segretario provinciale della Lega ad Avellino.

