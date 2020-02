Il Sindacato giornalisti “bacchetta” l’Us Avellino per le auto-interviste.

di Redazione sportiva

Negli ultimi due pre gara, coincidenti con le trasferte di Bisceglie e Francavilla Fontana, l’Avellino ha attuato le “autointerviste”, cioè in assenza di giornalisti in sala stampa, nei casi specifici al vice allenatore Padovano. Il segretario regionale del Sindacato unitario giornalisti Campania Claudio Silvestri e il segretario provinciale di Avellino Amedeo Picariello hanno diramato la seguente nota:

“Il caos societario all’interno del calcio Avellino si ripercuote anche sul LAVORO dei cronisti sportivi della provincia irpina.

Per la seconda volta consecutiva, seppur con motivazioni diverse, viene disdetto il consueto appuntamento con la stampa e le dichiarazioni dello staff tecnico diventano ‘auto-interviste’ pubblicate sul sito ufficiale del club e inviate ai referenti dello sport delle varie testate.

Tale atteggiamento lede la dignità della professione giornalista. Il sindacato chiede con fermezza ai responsabili della società e ai colleghi titolati a rappresentare l’ufficio stampa di ripristinare immediatamente le regole basilari sia nella comunicazione istuzionale che nei rapporti con la stampa”.