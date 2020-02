Il Sindaco di Avellino Festa: “D’Agostino ha tutelato un patrimonio sportivo, da oggi l’Avellino riprenderà a competere per traguardi ambiziosi”.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Il Sindaco di Avellino Gianluca Festa mostra tutta la sua approvazione riguardo all’acquisizione dell’U.S. Avellino da parte dell’imprenditore di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino. Lo fa attraverso un post su Facebook, un buon rapporto già legava il primo cittadino al nuovo patron biancoverde.

“L’Avellino ha una nuova proprietà. Angelo D’Agostino ha voluto accettare questa sfida per il bene dell’intera tifoseria biancoverde e per tutelare un patrimonio sportivo e sociale della nostra terra. Da oggi si riprende a sognare ed a competere per traguardi ambiziosi, quelli che meritiamo.

Sempre, più forte che mai, Forza Lupi e Forza Avellino”