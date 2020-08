Il sindaco di Bagnoli Irpino saluta e ringrazia il Maggiore Rocco De Paola in procinto di lasciare il Comando della Compagnia Carabinieri di Montella.

“Voglio ringraziare sentitamente, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino, il Maggiore Rocco De Paola che sta lasciando in questi giorni la nostra terra per approdare al suo nuovo incarico a Roma.

Grazie al lavoro del Maggiore De Paola e dell’intera Compagnia dei CC di Montella, questi territori hanno affrontato in questi anni importanti sfide, ultima la gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.

Non di meno voglio ringraziare il Maggiore De Paola per la costante collaborazione interistituzionale messa in campo in questi anni sia col mio Comune che con tutti gli altri Sindaci del territorio dell’Alta Irpinia per quanto riguarda il contrasto alla criminalità comune e organizzata e per la salvaguardia della sicurezza e incolumità dei nostri territori e dei nostri cittadini.

Il suo impegno è a testimonianza della sua

presenza e del suo supporto al nostro operato al servizio delle nostre comunità.

Questa terra sarà sempre disponibile ad accoglierlo con grande senso di gratitudine e affetto, quando vorrà ritornare a farci visita.

Un grosso in bocca al lupo per questo nuovo percorso professionale.”

