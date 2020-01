Il Sindaco di Cicciano Giovanni Corrado: “Situazione insostenibile. Bisogna garantire il servizio di raccolta!”

I problemi dello S.T.I.R. di Tufino continuano a gettare nel caos i comuni del Nolano. I rifiuti restano per strada e si accumulano col passare dei giorni. Ovviamente i cittadini lamentano un disservizio che purtroppo non vede ancora una soluzione che possa evitare al problema di ripresentarsi a breve.

“Il problema è serio. Qui si rischia l’emergenza igienico-sanitaria”. Spiega il Sindaco Corrado. Poi continua: “ Una cosa simile era già accaduta. Urge dare risposte politiche ai cittadini ma non solo agli abitanti di Cicciano. Penso che un tavolo presieduto dai primi cittadini dei comuni interessati sia il primo passo verso un confronto costruttivo che, con un’azione politica e sinergica mirata, possa affrontare l’emergenza e stilare un piano d’azione comune da attuare come prevenzione o soluzione per un’eventuale ripresentarsi del problema che ovviamente è sia tecnico che politico. Ovvio che qualcuno tiri l’acqua verso il proprio mulino ma non è così tra noi Sindaci del nolano. Siamo coesi e in costante contatto. Ci conosciamo e ci stimiamo a vicenda e sono sicuro che insieme verremo a capo di questa spiacevole situazione”.

Queste le parole di Giovanni Corrado.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo