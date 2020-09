Il sindaco di Lioni Gioino rende noto un caso di positività al Covid.

“Ho appeno appreso la notizia che una nostra concittadina è risultata positiva a infezione da Covid-19 dopo un tampone naso-faringeo.

La persona in questione si trova in isolamento domiciliare e in queste ore si sta procedendo a ricostruire la catena dei contatti.

Occorre, soprattutto in questo momento, massima responsabilità ed attenzione da parte di noi tutti.

Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione”. Queste le parole del sindaco di Lioni Yuri Gioino su Facebook.

