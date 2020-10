Il sindaco di Serino Pelosi: “Positivo al Covid un nostro concittadino, era già in isolamento domiciliare”.

Si rende noto a tutti i cittadini che L’unità di Crisi Regione Campania ci ha appena comunicato l’esito positivo, al test Covid-19, di un nostro concittadino.

Rassicuriamo sulle sue condizioni di salute e, allo stesso tempo, si comunica che lo stesso era già in isolamento domiciliare preventivo già da alcuni giorni in attesa dell’esito del tampone.

Insieme a lui sono stati posti in isolamento domiciliare preventivo anche i contatti diretti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si invita tutta la cittadinanza a continuare a rispettare le norme di sicurezza ma soprattutto ribadiamo l’importanza di indossare la mascherina.

Il Sindaco

Avv. Vito Pelosi

