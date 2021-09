IMPERO, Spettacolo teatrale itinerante con Corrado Taranto nell’Anfiteatro Romano di Avella.

Il 18 settembre dalle 19:30 alle 21:30 sarà possibile passeggiare nella storia imperiale tra le rovine dell’anfiteatro romano di Avella insieme ad attrici ed attori capitanati da Corrado Taranto.

Nella magica cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella va in scena un viaggio particolare tra la storia e la leggenda.

Accompagnati da un “Cicerone” cammineremo tra le rovine dell’Anfiteatro e incontreremo i protagonisti della storia di Roma antica.

Non scopriremo solo i personaggi resi celebri dalla storia, ma scaveremo nella vita delle donne e degli uomini che le pagine dei libri ci hanno consegnato.

Le paure, le fragilità e le follie che i personaggi hanno tentato alla bene e meglio di celare.

Non mancheranno momenti di azione, emozione e comicità.

Vieni a scopirlo in Anfiteatro e rivivi il tempo dell’IMPERO

“IMPERO”

CON CORRADO TARANTO

Dir. Art. NICOLA LE DONNE

Testi e Regia FRANCO NAPPI

Produzione: M&N’S e IL DEMIURGO.

In collaborazione con : Provinca di Avellino, Comune di Avella, Avellarte e Fondazione Avella.

ANFITEATRO ROMANO, VIA ANFITEATRO, AVELLA (AV), SABATO 18 SETTEMBRE

INGRESSI A GRUPPI ORE 19.30, 20.30, 21.30.

INTERO 8 EURO, GRATUITO DIVERSABILI E MINORI DI 5 ANNI.

POSSIBILITÀ PAGAMENTO IN LOCO ANCHE CON CARTE, INFO@MENS-LAB.IT, 3792377322

Prenotazione obbligatoria e Green Pass

adsense – Responsive – Post Articolo