In diretta dalle 11, di oggi domenica 3 maggio, dalla Parrocchia di Santa Marina V. e M. – Collegiata di San Giovanni in Avella, Santa Messa in onore del Patrono San Sebastiano M. Presiede la celebrazione don Riccardo Pecchia, concelebra don Giuseppe Parisi, parroco.



