IN POSA PER UNA FOTO CADE: GRAVI LESIONI PER UN 31ENNE NAPOLETANO.

Si trovava in visita nella capitale, il giovane trentunenne, in compagnia di tre amici.

Ieri, in una serata come tante, in giro per la capitale, l’incidente: il ragazzo sarebbe precipitato da Ponte Garibaldi, atterrando sulla pista ciclabile sottostante.

Secondo la ricostruzione e le testimonianze degli amici che erano con lui, il giovane si apprestava a trovare una posa adatta ad una foto, prima, probabilmente, di perdere l’equilibrio e cadere di sotto.

Immediatamente trasportato all’Ospedale San Camillo, dove risulta attualmente ricoverato per gravi lesioni, il turista napoletano, intubato, è in attesa di un delicato intervento chirurgico.

Carla Carro

