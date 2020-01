In ricordo della Shoah 2020 dell’A.C. di Saviano

🔊 Ascolta l'articolo

Il giorno 27 Gennaio di ogni anno ricorre la giornata della memoria (Shoah) e in questo giorno memorabile si organizzano momenti di riflessione sul periodo storico vissuto tragicamente dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il 27 Gennaio 1945 è la data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell’armata rossa impegnata nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania. L’apertura dei cancelli di Auschwitz, mostrò al mondo intero non solo i testimoni della tragedia ma anche quegli strumenti di tortura e di morte utilizzati per gasare i molti deportati. È proprio grazie alla scoperta dei campi di morte e alla testimonianza dei sopravvissuti, che siamo venuti a conoscenza dell’orrore del genocidio fascista. I ragazzi di oggi devono essere mesi a conoscenza di quanto è accaduto in passato, affinchè simili eventi non accadano più. Per tale occasione Il 27 Gennaio 2020, l’A.C. Interparrocchiale di Savino, presso la Rettoria Maria SS. della Libera, ha svolto un momento di preghiera Comunitaria. L’iniziativa commemorativa, promossa dai Sacerdoti delle 4 Parrocchie, insieme ai Presidenti dell’A.C., è stata introdotta del Mons. Don Prezioso De Giulio, ed è stata animata dal coro interparrocchiale guidato da Franco e Marilena Mirra, che hanno diretto la serata con canti inneggianti la gloria del Signore. Hanno fatto seguito le letture dei Salmi, messaggi di pace, riflessioni con alcune testimonianze con un video “Fiammelle di speranza”. È stata distribuita una candela, come impegno simbolico, ma concreto da accendere durante le situazioni più oscure della nostra vita. La benedizione e il canto “Stai con me” ha concluso l’incontro commemorativo e cristiano savianese. (Pasquale Iannucci)

