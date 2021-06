INCENDIO IN ABITAZIONE: UNA VITTIMA.

A Napoli, Vomero, nella zona collinare della città partenopea, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 a causa di un incendio in un’abitazione.

Le fiamme ed il fumo molto scuro proveniente dalla zona di San Martino, hanno subito preoccupato i cittadini che hanno allertato subito le forze dell’ordine.

Ancora sconosciute le cause, su cui si sta indagando.

In un primo momento, le notizie trapelate non facevano pensare a nulla di particolarmente grave, se non un grande spavento, invece purtroppo si sa che c’è una vittima, ancora da identificare.

Carla Carro

