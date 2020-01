Incendio in area di servizio dell’A16, a fuoco autovettura.

Durante la mattinata di oggi 9 gennaio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, all’interno dell’area di servizio di Mirabella Eclano, nel tratto in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un’autovettura. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di salvare il bagaglio e un computer portatile, presenti nel cofano. Nessuna conseguenza per il conducente, un uomo originario del Napoletano, tranne un comprensibile spavento.

