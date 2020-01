Incendio Moschiano. Domenico Biancardi: “Grazie agli operai della Comunità Montana per il decisivo intervento. Vanno immediatamente stabilizzati”

Sul vasto incendio divampato ieri sera nel Vallo di Lauro sulle montagne di Taurano e Moschiano, e spento solo oggi nel tardo pomeriggio, un ruolo fondamentale lo hanno avuto gli operai della Comunità Montana “Partenio” il cui presidente Domenico Biancardi ci ha dichiarato quanto segue: “Sono stato chiamato di buon mattino dalla Responsabile Protezione Civile, la dottoressa Campobasso, l’unica in questi casi a coordinare le operazioni, la quale mi chiedeva uomini e mezzi per poter intervenire per arginare l’incendio. Mi è bastato contattare i miei Otd che hanno immediatamente aderito volontariamente per supportare le operazioni antincendio. Non mi resta che ingraziare tutti gli operai della comunità montana OTI e OTDI intervenuti, che dalle 9.30 e sino alle 17,00 di oggi sono stati sul posto fino allo spegnimento del fuoco. Lasciando i propri familiari in un giorno di festa Per questo li abbraccio uno per uno per il loro lavoro svolto a sostegno della comunità di Moschiano e del loro Sindaco Rosario Addeo che piu volte è stato in contatto con me. Per i problemi del nostro territorio e in queste necessità possiamo capire quanto siamo importanti gli operai della nostra Comunità Montana e per questo il presidente invita la Regione Campania a procedere quanto prima alla stabilizzazione di tutti gli operai OTDI. Sono in questi momenti che dobbiamo riconoscere il ruolo e l’importanza degli operai della comunità montana e puntare su di essi è sulla loro professionalità per la prevenzione e per le emergenze che ormai risultano essere frequenti “.

