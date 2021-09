Incidente a GROTTAMINARDA auto sbanda e finisce contro New Jersey

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 05’00 di oggi 18 settembre, è intervenuta sulla SS 90 al Km. 1,500, nel territorio del comune di Grottaminarda, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva la sua corsa contro il New Jersey. A bordo dell’auto un ragazzo di 28 anni originario di Castel Baronia, il quale in seguito al violento impatto ha perso la vita. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

