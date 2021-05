Incidente a Solofra nella galleria del Monte Pergola tra auto e autocarro: due feriti

Poco prima delle ore 13’00 di oggi 8 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, e più precisamente sotto la galleria del Monte Pergola, nel tratto del comune di Solofra in direzione Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e un camion che trasportava legna. Il bilancio è di due feriti un uomo e una donna, entrambi trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.

