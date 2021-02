Incidente autostradale fa tre vittime, erano volontari dell’Enpa e trasportavano animali da dare in adozione

Terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 5.20, nella corsia diretta a nord tra Pesaro e Cattolica, dove sono morte 3 persone e un cane. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone all’altezza del km 148. Tra i mezzi coinvolti uno che trasportava cani e gatti da adottare: il mezzo era partito dalla Puglia e aveva come tappe Bologna e Milano. I deceduti erano tutti residenti nel Milanese. Nell’impatto ci sarebbe stata anche un’apertura di queste gabbie, con gli animali che per lo spavento si sono riversati sull’autostrada. Tra le vittime, nel furgone che trasportava animali da dare in adozione, viaggiava Elisabetta Barbieri, volontaria animalista, che viveva in Lombardia ma collaborava con l’Enpa di San Severo. Sia lei che l’autista del furgone sono morti sul colpo nell’incidente. Anche uno dei cani è morto nello schianto, mentre molti altri, terrorizzati, che si erano riversati nell’autostrada sono stati poi recuperati. Durante la chiusura, vigili del fuoco e polizia stradale hanno lavorato per recuperarli e metterli in sicurezza.

