Alle ore 15’40 di oggi 5 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nello scontro rimaneva ferita una donna, la quale veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

