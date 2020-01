Incidente stradale a Monteforte, tra i feriti padre e figlio di Avella

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 7 gennaio, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un’autovettura. Nel violento impatto, rimanevano feriti tre uomini, i quali dopo essere stati soccorsi, venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I trasportati del furgone erano padre e figlio, di Avella. L’importante arteria stradale è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse con la messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita.

