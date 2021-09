Incidente sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Muore camionista

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 17’00 di oggi 20 settembre, sono intervenuti su raccordo autostradale Avellino Salerno, al Km. 25 nel territorio del comune di San Michele di Serino, sulla corsia in direzione Salerno, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori. Il pesante automezzo è sbandato finendo fuori strada, abbattendo diversi alberi e riversando il carico di pomodori sulla carreggiata. Tre le squadre intervenute, anche con l’ausilio dell’autogru e di un mezzo di movimento terra. Purtroppo l’autista, di cui non si conoscono ancora le generalità è deceduto, ed è stato estratto dalle lamiere contorte con non poche difficoltà. Al momento la corsia in direzione Salerno resta chiusa al traffico, mentre quella in direzione Atripalda è percorribile. Si lavora ancora per tagliare tutte le piante abbattute e liberare l’automezzo e la carreggiata.

adsense – Responsive – Post Articolo