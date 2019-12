Incidente sull’Ofantina nel territorio di Montella durante la notte. Tre feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo l’una di questa notte, è intervenuta sulla SS 7 bis, Ofantina, al Km. 335, nel territorio del comune di Montella, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo di un’auto un uomo ed una donna di Avellino, e sull’altra autovettura una donna originaria di Nusco, tutti e tre rimasti feriti, di cui due incastrati tra le lamiere. Dopo averli liberati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

