Incidente tra un suv e un furgoncino: morti marito e moglie dell’Avellinese, ferite dieci persone

Marito e moglie, una coppia di coniugi della provincia di Avellino le cui generalità non sono state ancora rese note, sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio tra San Marco in Lamis e San Severo all’altezza dell’incrocio con Apricena, nel Foggiano. Nello stesso incidente altre dieci persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente trasportate tra gli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo.

Ancora da accertare la dinamica del violentissimo scontro avvenuto tra un Suv Mercedes a bordo del quale viaggiavano cinque persone ed un Van della Dacia, con a bordo altre sette, tra cui le due vittime. A quanto si apprende l’uomo, probabilmente alla guida della Van è morto all’istante, mentre la donna poco dopo il ricovero all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Al momento informano i carabinieri non si conoscono né l’identità degli altre persone rimaste ferite nell’incidente, né le loro condizioni di salute. Sul posto stanno operando i militari insieme con gli operatori del 118.

