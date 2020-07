incompagnia, conosciamo la compagnia teatrale “I Sognattori”

La compagnia teatrale de I Sognattori di Baiano prende vita nel 2013 grazie alla volontà di un gruppo di amici, di voler creare una nuova realtà teatrale baianese, in grado di essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di teatro. Il gruppo teatrale è parte integrante della Pro Loco Baiano e ne rappresenta la sua area artistica. Seppur nata da soli sette anni, la compagnia raccoglie al suo interno membri che da anni si cimentano in questa attività in altre realtà territoriali. Unirsi insieme a Baiano, è stato il pretesto per la creazione di un’alternativa sociale e soprattutto culturale. L’esperienza teatrale de I Sognattori, poggia sicuramente, sui pilastri di un passato teatrale di cui Baiano può andar fiero. Il paese mandamentale, infatti, è sempre stato molto attivo dal punto di vista teatrale. Basti pensare che la prima compagnia è stata creata negli anni ‘50 e metteva in scena spettacoli di Eduardo De Filippo a pochi anni dalla loro messa in scena originale. L’obiettivo principale della compagnia teatrale, formata da teatranti “per passione”, è sicuramente il piacere di vedersi e costruire qualcosa insieme, aggregando le differenze, le personalità diverse e le “espressioni” di un territorio. L’esordio de I sognattori, risale al 2014, con la commedia “Mettimemce d’accordo e ce vattimme” per la regia di Salvatore Sgambati. Poi “Monaci d’azzardo” sempre dalla mente di Salvatore Sgambati che ha firmato anche “Colpo Gobbo al Vaticano”, spettacolo esilarante che ha visto la compagnia aggiudicarsi il premio “gradimento del pubblico” alla rassegna teatrale di Acerra. Nel 2018, sotto la regia dell’attore e regista campano Franco Pinelli, volto noto del teatro e cinema partenopeo, I Sognattori mettono in scena “Una Cura Miracolosa”, un libero adattamento dello stesso Franco Pinelli da “Le pillole di Ercole”. Una divertentissima commedia che ha consentito alla compagnia teatrale di ottenere il premio come “miglior spettacolo” e miglior attore protagonista (Felice D’Anna), nell’ambito della rassegna LiberArti di Scisciano in provincia di Napoli. Nel 2019 sempre sotto la regia di Franco Pinelli va in scena “30 giorni ha novembre”, libero adattamento da “nu mese ‘o frisco”. Una commedia dagli intrecci imprevedibili che vale alla compagnia il premio di “miglior compagnia” e miglior attrice protagonista (Mariella Del Basso), sempre alla rassegna LiberArti di Scisciano. Nel 2020, prima che l’emergenza Covid-19 interrompesse le attività, i Sognattori hanno messo in scena ad Avella, nell’ambito della rassegna teatrale “Anteprima di Teatro sotto le stelle” promossa dall’associazione Mela presieduta da Riccardo D’Avanzo, la commedia “Chistu vascio è ‘na reggia”, scritta e diretta da Franco Pinelli. Uno spettacolo esilarante che ha raccolto grandissimi consensi di pubblico e che sarà sicuramente riproposta in giro per la Campania appena sarà ri-consentito mettere in scena spettacoli. Oltre alla messa in scena dei propri spettacoli, il gruppo teatrale è, sin dalla sua nascita, impegnato alla promozione dell’attività teatrale nel territorio. Attività questa, messa in pratica attraverso l’organizzazione di spettacoli teatrali messi in scena da compagnie professionistiche. I Sognattori, infine, sono molto attivi anche sui social. La compagnia, infatti, oltre al sito web sognattori.prolocobaiano.it ha creato due canali social, instagram e facebook dove è possibile seguire le attività ed essere aggiornati sugli eventi in programma ed un canale youtube dove è possibile visionare gli spettacoli realizzati.

adsense – Responsive – Post Articolo