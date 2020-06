incompagnia, conosciamo la compagnia teatrale SulReale.

La Compagnia SulReale nasce a Gesualdo (AV) nel settembre 2010. Il nucleo originale è composto da un gruppo di ragazzi provenienti da mondi diversi – quali la danza, il canto o il teatro amatoriale – con il desiderio di fondere il teatro con diverse forme d’arte, lavorando sulla recitazione prima come mezzo di conoscenza del sé e poi come veicolo di comunicazione verso il mondo esterno, grazie alla creazione di un luogo protetto dove poter essere liberi di esprimere il proprio mondo interiore. I primi laboratori teatrali sono finalizzati alla messa in scena dello spettacolo “A Christmas Carol”, un adattamento dell’omonima opera di Charles Dickens, e come forma espressiva viene scelta quella del teatro itinerante. Tableaux Vivants, una vera e propria mostra di quadri viventi in fermo immagine – in cui particolare attenzione è dedicata all'espressione corporea – ed il gioco interattivo a canovaccio "Cena con delitto", per il quale la compagnia crea storie originali. Da due anni la Compagnia ha inaugurato una scuola di recitazione e musical, creando così il vivaio dei nuovi attori "SulReali". Per la prima volta in assoluto, e dopo diversi anni di assenza di un vero e proprio cartellone sul territorio, la Compagnia SulReale organizza una stagione teatrale dal titolo "Sono Tutti a Teatro", patrocinata dal Comune di Ariano Irpino, dalla provincia di Avellino e dall'EPT di Avellino. Dal 2017 ottiene il patrocinio dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Campania. Grandi successi di pubblico per gli spettacoli Dracula Opera Rock, Pinocchio The Musical, Pasticceria SulReale e Frankenstein jr. il Musical. Successi importanti anche per gli spettacoli di Enrico Bonavera con “I segreti di Arlecchino”, “Variazioni Enigmatiche” della Compagnia Teatro in Fabula e “Memoria” della Solot di Benevento. Per l’anno 2018 la Stagione Teatrale, giunta alla III edizione, ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Campania oltre a quelli del Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino e dell’Ente Provinciale del Turismo. Sempre nel 2018 la Compagnia SulReale partecipa, con lo spettacolo Mary Poppins il Musical, al Campania Felix 2018 organizzato dalla FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amtori) conquistando il premio come miglior regia con la motivazione: Lo spettacolo è un’armonia ben congegnata di attori, ballerini e cantanti, ben diretti nella complessità dello spettacolo; premio come migliore coreografia con la motivazione: affascinante e coinvolgente spettacolo che, nella multidisciplinarietà delle arti, trova valore aggiunto nelle coreografie. Sempre con Mary Poppins la Compagnia ottiene le nomination come miglior attrice protagonista (Giulia Giorgione) e come miglior allestimento e miglior spettacolo. Per la stagione teatrale 2018/2019 (la IV) la SulReale porta in scena per la prima volta una commedia Noir di Schmitt con PICCOLI CRIMINI CONIUGALI e una commedia brillante dal titolo QUANDO L’AMANTE NON E’ IN VACANZA. Nel Febbraio 2019 la Compagnia SulReale porta in scena IL MONDO SOMMERSO nella stagione teatrale 2018/2019 organizzata dalla SOLOT Compagnia Stabile di Benevento presso il Mulino Pacifico. Nel mese di Marzo 2019 la SulReale porta in scena la commedia QUANDO L’AMANTE NON E’ IN VACANZA al Cine Teatro CARMEN di Mirabella Eclano (AV). Ad Aprile 2019, a chiusura della IV Stagione Teatrale, porta in scena il Musical ALADDIN. Per il CampaniaFelix 2019 alla Compagnia SulReale vengono riconosciuti i premi:Miglior Musical con motivazione “Motivazione Spettacolo emozionante, equilibrato nel mix di recitazione, canto e ballo “; nomination miglior attore non protagonista ad Alessandro Pagliaro; nomination migliore attrice non protagonista a Giulia Giorgione; nomination come miglior regia a Katia Cogliano; nomination come miglior spettacolo in assoluto. Dal 2019 la Compagnia SulReale si stabilisce definitivamente ad Ariano Irpino con una sede vera e propria ubicata all’interno dei locali della Pro Loco Nuovamente ad Ariano Irpino Stazione. A Giugno 2019 diventa presidente dell’Associazione SulReale e quindi della Compagnia Alessandro Pagliaro. Per il 2020 la Compagnia porta in scena un nuovo ed intenso spettacolo : Padre Pio, il Musical riscuotendo un successo straordinario. Lo stesso spettacolo sarà proposto in tutto il territorio regionale e nazionale. A causa della pandemia di coronavirus che colpisce l’Italia nel mese di Marzo la Compagnia è costretta a sospendere la stagione teatrale. A Maggio 2020 il Presidente Alessandro Pagliaro viene nominato vice presidente della FITA Provinciale Avellino.

