incompagnia, conosciamo l’Associazione Socio-Culturale “Zigo Zago”

L’Associazione Socio-Culturale “Zigo Zago” è stata costituita il 17 aprile 2012 ed ha sede nell’ambito territoriale del Comune di Sperone (AV), precisamente in via Sant’Elia, 29.

L’Associazione è nata come centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale.

Essa ha come scopo la promozione di attività culturali e si pone come obiettivo quello di realizzare le iniziative atte a valorizzare le capacità creative ed espressive di chi vi partecipa.

Punto di forza dell’Associazione è il “Teatro”, in quanto stimolo alla socializzazione ed alla capacità di lavorare insieme, attraverso la progettazione di un obiettivo comune, quale può essere la messa in scena di uno spettacolo.

L’Associazione “Zigo Zago” ha, nel corso degli anni, acquisito notevole visibilità tramite rassegne teatrali organizzate nel territorio del mandamento baianese, grazie anche alla cooperazione di compagnie operanti nella stessa area geografica (“I sognattori” di Baiano, “I rami del melo” di Avella e la “rete informagiovani” di Quindici). Caposaldo della politica dell’associazione è, infatti, la valorizzazione delle risorse sociali e culturali locali, possibile solo per mezzo della dinamica collaborazione con le altre organizzazioni presenti sul territorio. Solo tramite la sinergia e la solidarietà reciproca è possibile la realizzazione di eventi culturali che raccolgano ampio consenso del pubblico.

Per ribadire tale obiettivo, nel marzo 2017 l’ Associazione ha organizzato il convengo “TEATRO: PASSIONE – CULTURA – INTEGRAZIONE” presso la sala consiliare del comune di Sperone, stimolando il dibattito tra le varie associazioni partecipanti circa l’importanza dell’attività teatrale come strumento di crescita culturale.

Dal 2014 la compagnia mette in scena commedie anche al di fuori dell’ ambito territoriale di appartenenza, partecipando annualmente a rassegne teatrali nelle altre province campane [ Visciano (NA), Montoro (AV), Villa di Briano (CE), Taurasi (AV), Valle di Maddaloni (CE), Portici (NA) ]. Nel febbraio 2017 è, inoltre, risultata vincitrice del ‘Premio Social’ alla 3 ed. ‘Portici in teatro’ premio Antonio Allocca con la commedia della ‘Zigo Zago JUNIOR’, “A Casa de’ Pazzi, pe’ na collana e nu profumo”.

L’Associazione ha, anche, utilizzato il teatro come strumento di sensibilizzazione alle tematiche sociali, organizzando serate di spettacolo di beneficenza in collaborazione con la Caritas di Sperone nel 2013 e nel 2018 e con il centro RSA “Padre Pio” di Grottaminarda (AV) nel dicembre 2016.

Dal 2014, si è posta come obiettivo la promozione dell’attività teatrale tra i giovani e giovanissimi, avvicinando i ragazzi al teatro, non solo come fruitori, ma anche come protagonisti del “fare teatro”. Attraverso tale attività, essi possono, infatti, prendere coscienza del proprio mondo interiore, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, superando difficoltà ed insicurezza. Oltretutto, l’attività teatrale intende facilitare i rapporti interpersonali tra coetanei. Dal 2014 al 2017 sono state, quindi, realizzate tre commedie da parte dell’ associazione “Zigo Zago JUNIOR” .

In una società complessa come quella odierna, il teatro tra i più giovani diviene strumento comunicativo di grande efficacia, capace di assolvere ad una funzione “sociale” perché è in grado di sensibilizzare i ragazzi all’ integrazione e al rispetto delle diversità culturali. Per promuovere tali obiettivi, ad ottobre 2017 i ragazzi della “Zigo Zago JUNIOR” sono stati coinvolti nel laboratorio ‘Teatriamo & Accogliamo’ col Progetto Regionale ‘SIPARI APERTI – Festival degli Altri Mondi’ presso il teatro ‘Carlo Gesualdo’ di Avellino e dall’anno scolastico 2018-2019, l’ Associazione “Zigo Zago” è attiva col progetto ‘Il teatro nelle scuole’, che vede coinvolti gli alunni dell’ Istituto comprensivo ‘Alda Merini’ di Sperone (AV).

Dal maggio del 2014, l’Associazione si è affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori (cod. 2665).

Di seguito le attività svolte e le opere inscenate nel corso degli anni.

12. 2011 Sperone (AV): “ Biancaneve e i Sette Nani ”

28-29.12.2012 Sperone (AV): “Quatt’ Stizzich’”

06. 2013 Avella (AV): “ E’ Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano ”

24-25.07.2013 Sperone (AV): “ E’ Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano ”

dicembre 2013 Sperone(AV): scenette di cabaret per la ‘Giornata della Creatività’ per la Caritas di Sperone

27-28.12.2013 Sperone (AV): “‘ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

01.2014 Avella (AV): “ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

05.2014 Valle di Maddaloni (CE): “ ‘Nu Bambiniello e Tre S. Giuseppe ”

06.2014 Sperone (AV): “‘ O Revuoto ”

24-25.07.2014 Sperone (AV): “ ’O Revuoto ” – “ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

09. 2014 Sperone (AV): “‘E Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano”

10.2014 Sirignano (AV ): “‘E Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano ”

11.2014 Visciano (NA): “‘ E Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano ”

19-20-21.12.2014 Sperone (AV): “ ‘O Scarfalietto ”

01.2015 Montoro (AV): “‘ O Scarfalietto ”

02.2015 Avella (AV): “‘ O Scarfalietto ”

04.2015 Avella (AV): “‘ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

06.2015 Sperone (AV): “ Il Cardano Magi’o’ (Lo Scaldino Magico)”

10.2015 Avella (AV) (Associazione Zigo Zago Junior): “ Pensione ‘o Marechiaro ”

Novembre 2015 – Partecipazione al Premio Nazionale Teatrale ‘Portici in Teatro ‘Premio Speciale Antonio Allocca’

12.2015 Grottaminarda (AV): “ Il Cardano Magi’o’ (Lo Scaldino Magico )”

01.2016 Avella (AV): “ Quatt’ Stizzich’ ”

01.2016 Montoro (AV): “ Il Cardano Magi’o’ (Lo Scaldino Magico )”

8-9.06.2016 Sperone (AV): “ Il Morto Sta Bene In Salute ”

07.2016 Sperone (AV): “ Il Morto Sta Bene In Salute ”

11.2016 Avella (AV) (Zigo Zago Junior): “ A casa re pazzi. Pe no profumo e na collana ”

17-18.12.2016 Avella (AV): “ E’ Asciuto Pazzo ‘O Parrucchiano ”

02.2017 Montoro (AV) “ Il Morto Sta Bene In Salute “

02.2017 vincitrice del ‘Premio Social’ alla 3 ed. ‘Portici in teatro’ premio Antonio Allocca, con la commedia “A Casa de’ Pazzi, pe’ na collana e nu profumo”- premiazione presso il MAV di Ercolano

03.2017 Avella (AV): “ Il Morto Sta Bene In Salute “

03.2017 Sperone (AV): Convegno “TEATRO: PASSIONE – CULTURA – INTEGRAZIONE”

10.2017 Avellino: “ L’Arcobalen o”( compagnia ZigoZago junior)

13-14.01.2018 Avella (AV): “ Ce Penza Mamma’ ”

03.2018 Montoro (AV): “ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

04.2018 Avella (AV): “ Nu Bambiniello e Tre San Giuseppe ”

11.2018 Montoro (AV): “ Ce Penza Mamma’ ”

11.2018 Avella (AV): “ Ce Penza Mamma’ ”

01.2019 Villa di Briano (CE): “ Ce Penza Mamma’ ”

03.2019 Taurasi (AV): “ Ce Penza Mamma’ ”

9-10.06.2019 Baiano (AV): “ L’amico è/ Una barca in mezzo al mare ”, alunni Istituto comprensivo ‘Alda Merini’ di Sperone (AV)

21-22-23.06.2019 Sperone (AV): “ Ce Penza Mamma’ ”

adsense – Responsive – Post Articolo