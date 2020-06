incompagnia, nascente rubrica che ci porta alla scoperta del teatro

La rubrica settimanale #incompagnia, nasce dall’esigenza di far conoscere, oltre che il territorio, anche le varie compagnie teatrali irpine. Un viaggio tra gli usi, i costumi e la storia del teatro, vissuto dai protagonisti che mettono in scena l’arte dell’interpretazione, gli attori. La rubrica sarà un appuntamento settimanale, ogni domenica si scoprirà cosa si cela dietro il famigerato sipario. Per partecipare alla rubrica è necessario inviare foto e informazioni della compagnia teatrale che si vuole far conoscere alla mail: fitaavellino@gmail.com .

L’iniziativa #incompagnia vuole anche rimandare ad un gesto di solidarietà per il Teatro Amatoriale, chi si è iscritto o iscriverà alla FITA nel 2020 non pagherà la quota fissa del 2021.

adsense – Responsive – Post Articolo