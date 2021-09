Alle ore 11.00 di domani 15 settembre 2021, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Comandante, Colonnello Luigi Bramati, ha il piacere di incontrare i rappresentanti degli organi d’informazione irpini.

L’incontro, che si terrà nel rispetto delle prescrizioni relative all’emergenza sanitaria in atto, sarà l’occasione per un saluto informale e per presentare 14 nuovi Comandanti di Stazioni irpine.

