Industria Italiana Autobus di Flumeri, tavolo con il presidente De Luca e il consigliere Petracca: “Irpinia strategica”

«La Regione Campania considera il settore dell’automotive centrale e strategico nell’ambito delle sue politiche industriali e ritiene che lo stabilimento IIA di Flumeri ne rappresenti un tassello determinante. E’ quanto ribadito oggi nel corso di un incontro tra il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca ed il management di Industria Italiana Autobus. La discussione è stata assolutamente costruttiva». Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presente al tavolo insieme a Giovanni De Filippis, amministratore delegato di IIA, e a Guido Molese, responsabile relazioni istituzionali di IIA.

«Nel corso della riunione – aggiunge Petracca – si è parlato delle prospettive future dello stabilimento e del suo territorio di riferimento, anche alla luce della difficile congiuntura legata all’emergenza sanitaria ancora in corso. Ci sono comunque spiragli che vanno nella direzione di una progressiva ripresa che, come ovvio, è auspicata da tutti».

«Industria Italiana Autobus –conclude Maurizio Petracca – si trova in posizione baricentrica e strategica, in un contesto territoriale che proprio in questa fase è al centro di un processo di sviluppo importantissimo, legato all’Alta Velocità e alle ipotesi di arricchimento infrastrutturale in via di definizione. La Regione Campania continuerà a fare la sua parte avendo consapevolezza del rilievo che questo segmento riveste per l’intero sistema produttivo regionale, ancor di più perché collocato nelle aree interne».

