SAVIANO. INIZIATO L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

Saviano 8 Ottobre 2020 – Primo giorno di Scuola per gli alunni del C.D. di Saviano. Un saluto e un grosso in bocca al lupo alla D.S. Prof.ssa Palma Miracapillo, a tutti gli alunni, ai docenti e al personale della Scuola. Sarà certamente un anno scolastico “diverso” che dovrà adeguarsi all’evoluzione della situazione attuale riguarda il Covid–19, che ha causato preoccupazione ed incertezze non solo nei genitori, ma anche nei ragazzi e bambini di ogni ordine e grado. A loro si augura di affrontare il nuovo anno scolastico con serenità e responsabilità, istaurando fra loro e gli Insegnanti un dialogo sempre costruttivo che permetterà momenti di crescita e condivisione culturale. (Pasquale Iannucci)

