Il Comitato Civico San Gennaro Vesuviano invita tutti a tutelare l’ ambiente, a non inquinare e ad usare meno plastica.

“Nel nostro piccolo, abbiamo deciso di dare una mano al nostro paese a salvare l’ambiente.

Sabato 18 e domenica 19 saremo in piazza, in occasione della fiera, a distribuire oltre mille buste in tela per poter effettuare la spesa senza chidederne altre di plastica.

Vi aspettiamo numerosi!”

