E’ morto per essere caduto da un albero di olive, la tragedia si è consumata ieri a Lioni, dove un uomo di 82 anni, era impegnato a raccogliere le olive. La vittima si chiamava Angelo Di Martino, l’episodio è avvenuto in contrada Valle della Viti. L’anziano, per cause ancora da stabilire, ha perso l’equilibrio ed è caduto dall’albero. L’impatto con il suolo gli ha provocato gravi lesione, che si sono rivelate fatali.

