IRPINIA. Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, il presidente Biancardi: “Al via un maxi-piano”

Al via un piano di interventi sulla rete stradale di competenza della Provincia. Nei prossimi giorni partirà una serie di lavori in diverse zone del territorio.

Sono stati già affidati alle imprese aggiudicatarie i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 189-221 – Primo lotto – che interesseranno il territorio del Comune di Bisaccia e la Fondo Valle Ufita. L’importo dei lavori è pari a 501.094,27, oltre Iva.

Ammonta, invece, a 310.789,57, più Iva, l’investimento per i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 80, 132 e 194 nei Comuni di Avella, Sperone e Baiano.

Sempre lavori di messa in sicurezza riguarderanno la ex SS 374 a Summonte, nel tratto che va dalla SS 7 bis, alla SS 7 a Rotondi; medesimo intervento sulla Sp 269 nel tratto compreso tra la ex SS.88, fino all’abitato di Mercogliano. Si tratta di un primo lotto per complessivi 364.930,31 euro, oltre Iva, che interesserà i territori dei Comuni di Mercogliano, Rotondi e Summonte.

Ammonta a 161.629,43, oltre Iva, l’importo dei lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale della Sp 67 nel territorio del Comune di Candida.

Un altro intervento di messa in sicurezza è relativo alle SS.PP. 42 e 55 nei territori dei Comuni di Santa Paolina, Chianche, Montefusco e Petruro Irpino per un importo dei lavori pari a 476.776,51, oltre Iva.

Sono in corso le procedure di gara, invece, per l’affidamento dei lavori di ripristino funzionale e di adeguamento della strada in località Maggiano delle Rose (secondo tratto) nel Comune di Vallata. L’investimento è pari a 350mila euro, oltre Iva.

“Siamo pronti a partire con questi importanti lavori che avevamo stabilito mesi addietro – dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi – Devo ringraziare il Settore Viabilità per l’attività che sta portando avanti nell’ambito di un programma di messa in sicurezza dei 1.600 chilometri di strade di nostra competenza. Un’azione che va avanti senza soste. Oltre alla manutenzione ordinaria, sono stati già predisposti altri progetti e candidati in Regione per ottenere la copertura finanziaria. E’ doveroso anche un ringraziamento alla Regione, in particolar modo al presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, Luca Cascone, per il prezioso supporto e per l’attenzione nei confronti dell’Irpinia”.

La Provincia ha inoltrato progetti e richieste di finanziamento per il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 189-221 tra Bisaccia e Fondo Valle Ufita per circa un milione di euro; e per il secondo lotto relativo alla messa in sicurezza della ex SS 374 a Summonte, nel tratto che va dalla SS 7 bis alla SS 7 a Rotondi e della Sp 269 nel tratto compreso tra la ex SS 88 all’abitato di Mercogliano.

