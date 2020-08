Intervista esclusiva a Miry D’Amico: un attrice che ama le sfide

a cura di De Carlo Giuseppe

In questi giorni abbiamo incontrato un popolare volto televisivo partenopeo, Miry D’Amico Dolcemora, la quale, con la gentilezza e la semplicità che la distinguono, ha accettato la nostra intervista.

Iniziamo con il chiederle cosa ti ha portato a fare l’attrice? Figlia d’arte, mia madre Sonia Stefanelli e mio padre Giovanni D’Amico, ho cominciato all’età di 19 anni con il produttore discografico, Tony Dal Parlamento, che mi ha prodotto dei brani musicali cominciando a esibirmi nelle piazze e nelle trasmissioni. La dimensione dei palcoscenici locali mi ha sempre interessato perché sono una parte di me. Ho cantato pure con l’attrice Sandra Milo al suo compleanno nel 2012. Poi ho partecipato a programmi nazionali come le Iene, Italia’s Got Talent e al “Play Vip in Tour Reality” per tutti gli beniamini televisivi in tutte le sfaccettatture, inserita dal manager Mimmo Di Caprio. Un’altra importante trasmissione è stata la Fashion Star, regia di Gino Cocciardo, un programma sia per artisti emergenti e non. La mia carriera artistica è culminata poi con la passione di attrice e da tre mesi sto lavorando a un importante soap opera, “10 vetrine”, con la regia di Amedeo Staiano, dove svolgo il ruolo la proprietaria dell’agenzia di viaggi, che va in onda su Capri Event canale 271 alle ore 22:30, dal lunedì al venerdì. Sono in procinto altri impegni futuri. Essendo una conduttrice e una showgirl, ho voluto completare con la passione dell’attrice. Fare l’attrice è stata sia una scelta professionale che di vita. Professionale perché mi piaceva essere un artista poliedrica e poi una scelta di vita perchè ha sempre desiderato fare l’attrice.

A parte le trasmissioni, attualmente quali impegni o progetti ha sul set? Attualmente sto facendo le riprese della sit-com della televisione napoletana “10 vetrine” e da ottobre parteciperò a importanti programmi nazionali, che non vi svelo adesso ma lo scoprirete. Ben presto sarò testimonial di gioielli artigianali fatti a mano di un orafo campano e di altri brand famosi. Per perfezionare la mia parte cinematografica sto studiando e perfezionando le mie doti in una scuola famosa del cinema.

Quali sono state le figure che hanno influenzato la tua curiosità artistica? La mia curiosità artistica è stata molto influenzata da Sofia Loren per il suo mito napoletano che incarna la mia personalità e il mio viso che ricorda quello dell’attrice napoletana come molti vi riferiscono, poi Laura Torrisi per la sua tenacia e determinazione, e Giuliana De Sio per il suo essere poliedrica nell’interpretare diversi ruoli in maniera determinante.

Qual è stata l’esperienza più significativa della tua carriera? “Play vip in tour” era un reality che metteva alla prova i vari personaggi vip nel vivere quotidiano ed è stata l’esperienza formativa più importante perché avevo la percezione di molte telecamere su di me. Importanti riconoscimenti raggiunti in questi anni come Premio Nomentum, Premio Città di Roma, Premio Joy artisti si nasce, Premio Ugola d’oro e Premio Cavallino d’Oro.

Dove sarà Miry D’Amico fra pochi anni? Adesso mi sento abbastanza realizzata anche perché ho una splendida famiglia con dei figli che mi rendono ogni giorno sempre più felice e un futuro marito, Gino Cocciardo, che mi segue in tutto. Fra pochi anni già vedo la mia realizzazione attraverso la partecipazione a nuovi programmi nazionali e tv locali. Sono contenta, all’età di 30 anni, di quello che ho raggiunto finora e spero di vivere sempre grandi emozioni sul grande schermo. Ringrazio il mio agente storico Mimmo Di Caprio del NCA Management per l’attenzione, la fiducia e l’affetto che nutre da tanti anni nei miei confronti. Ringrazio anche Angelo Iannelli, Enzo Agliardi, Francesco Russo, Gennaro Silvestri, Alfredo Mariani, Franco Capasso, Teresa Moccia, Tonino Miglione, Jury Monaco, Imma Merola, Franco Capasso, Amedeo Staiano, Antonio Fiorillo, Veronica Bokambanza, Conte Gennaro Coccurolo, Teresa Di Girolamo, Jessica Gravante, Gigione Maresca, Gigi Attrice, Rosario Penza, Enzo Paolice, Gino la Gatta, Erennio De Vita per la loro fiducia che mi dimostrano sempre e i tanti sostenitori capuani che mi seguono e tifano per me. Ringrazio anche il giornalista Giuseppe De Carlo per la sua intervista e tutta la redazione del giornale.

Potete seguire gli aggiornamenti della bellissima attrice sui social Facebook Miry D Amico Dolcemora pagina ufficiale e Istagram Miry D’Amico.

