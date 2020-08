Intervista esclusiva alla modella e attrice Ileana D’Amico: una new entry che ama le sfide

a cura di De Carlo Giuseppe

In questi giorni abbiamo incontrato un volto televisivo partenopeo, Ileana D’Amico, la quale, si è raccontata a noi con un’intervista esclusiva.

Ciao Ileana, iniziamo con il chiederti se modella e attrice sono aspetti del suo cuore? Figlia di nipote d’arte, in quanto mia zia Miriam D’Amico è una persona dello spettacolo. Per me i termini modella e attrice sono due aspetti importanti del mio cuore e faccio tanto con passione ogni giorno.

Chi è Ileana D’Amico? Ileana è una ragazza di 19 anni, un po’ particolare, è tanto solare quanto orgogliosa, le piace far star bene le persone e farle divertire. Sono anche molto schietta, ciò può essere un pregio, ma anche un difetto per molte persone, che quando decide di chiudere qualcosa, diventa subito indifferente. Ho debuttato da giovanissima su varie passerelle di moda e ho partecipato al Concorso di Miss Luna nel 2015, classificandomi al terzo posto. Per poi arrivare il mio debutto come attrice nella soap opera della televisione napoletana“10 vetrine”pochi mesi fa, ove ho conosciuto importanti personalità artistiche. Sostenuta da una grande passione, tanta caparbietà e uno smisurato entusiasmo, mi dedico alla recitazione affrontando sempre nuove sfide per realizzare il mio sogno.

Che cosa hai avuto dalla vita? E cosa chiedi? Dalla vita, come tutti, ho avuto sia cose brutte, che belle… Non chiedo cose straordinarie, perché dal punto di vista personale conta molto la salute, sia mia sia di tutte le persone a cui voglio bene. Solo ciò mi basta.

Una tua debolezza e una tua forza? La mia debolezza ma contemporaneamente anche la mia forza, sono entrambi rappresentati dalla mia famiglia, a cui sono molto legata. Poi dopo la mia famiglia, in secondo piano, ci sono i miei amici, le mie amiche, che sicuramente sono la mia forza.

C’è qualcuno nella vita che ti ha dato suggerimenti preziosi? Si, non solo una persona, ma tante persone che mi hanno dato tanti suggerimenti preziosi, sentendomi di fare sempre tutto quello che mi arrivava dall’istinto, essendo una persona molto spontanea.

Quali sono i tuoi impegni futuri? I miei impegni futuri sono tanti e diciamo che mi piacerebbe continuare a fare la modella e l’attrice. Attualmente, sono finite da poco le riprese della sit-com della televisione napoletana “10 vetrine” dove io ho recitato un personaggio che si chiama con il mio stesso nome e nella seconda stagione dovrei ricoprire un altro importante ruolo. Io e mia zia Miriam, abbiamo in procinto tanti progetti nei prossimi mesi, che, per ovvi motivi, non vi svelo adesso.

Come vedi la tua carriera in futuro? Essendo nella vita una persona molto ottimista, mi auguro che vada tutto bene e che i miei progetti futuri si realizzino. Sono contenta, all’età di 19 anni, di quello che ho realizzato finora e spero di vivere sempre grandi emozioni sul grande schermo con mia zia e spero di realizzare ciò che abbiamo in programma di fare. Ringrazio mia zia Miriam che mi sta dando la possibilità di crescere come attrice e per la fiducia, l’attenzione e l’affetto che nutre in me. Ringrazio, infine, anche te e l’intera Redazione della testata quotidiana online www.bassairpinia.it

