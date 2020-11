È caccia al pirata della strada che poco fa, a Solofra, alla guida di una Smart, ha travolto una 70enne del posto.

L’investimento è avvenuto in Viale Principe Amedeo, all’incrocio con via Fratta.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e il 118.

La 70enne è stata trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Indagini in corso.

adsense – Responsive – Post Articolo