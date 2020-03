”Io resto a casa e preparo specialità”, contest dell’artista Iannelli contro il Covid-19

Tanti hanno partecipato. Giudice di gara il cuoco Pietro Parisi che ha premiato Eleonora Davide.

Strepitoso successo per il primo contest gastronomico ai tempi del Corona Virus. Tanti gli artisti e non solo che hanno partecipato alla IV sfida di intrattenimento, visto la restrizione in casa per l’emergenza Covid 19. Ad ideare l’evento Angelo Iannelli conosciuto come l’ interprete della maschera di Pulcinella . Ha pensato bene di stimolare le persone a casa e tenere impegnate intere famiglie. Dopo la pizza preparata in casa, il ragù e dolce, la zeppola di San Giuseppe in questa domenica i partecipanti hanno preparato primi piatti. Una emozionante kermesse, dove non è mancata inventiva, passione e originalità di ogni concorrente. Sul profilo Facebook dell’artista sono state inviate tantissime foto di primi piatti, alcune corredate da video – presentazione. Ricordiamo alcune: lasagna riccia con ripieno di ricotta e spinaci, scialatielli con moscardini, genovese con carne di vitello,spaghetti alle vongole, lasagne, spaghetti con peperoncini verdi, cannelloni, ziti spezzati, etc . Tanti gli attori che hanno preso parte al contest gatronomico con le loro ricette: Gaetano Amato, Giovanni Caso, Franco Maio, Nunzio Ceglie, Diego Macario . L’attrice Fortuna Cestari, la cantante Francesca Maresca, Rosaria Argento, i giornalisti: Eleonora Davide, Giuliana Covella, Teresa Anna Iannelli , Roberto Sica. Il Campione del mondo nazionale paraolimpica Francesco Iannelli , l’artista Antonio Iazzetta , le poetesse: Anita Napolitano, Ruggiero Rosa e Anna Pennino, il poeta Sandro Ferrara e ancora Marina Campese, Silva Marzullo,Giovanna Napolitano, Geltrude Vollaro, Antonella Daniele, Annamaria Campana, Tiziana Rispoli, Elena Giordano, Panico Carolina, Angela Agosta, Daniela Boaretto, Michele Villano. Giudice è stato il noto cuoco contadino Pietro Parisi, che ha apprezzato tutte le pietanze preparate dai partecipanti, apprezzando l’impegno e la creatività di ognuno, decretando poi come vincitrice Eleonora Davide da Monteforte Irpino con la specialità: candele spezzate con ragù di capra. Parisi ha affermato: “il ragù di capra è una carne nobile, per prepararlo bisogna essere veramente bravi .Soprattutto è una carne di cui ce ne siamo un po’ dimenticati e che secondo me è tra i migliori ragù al mondo ma non tutti conoscono”. “In cucina con Pulcinella continua e vi aspetta la prossima sfida sempre più avvincente” – ha dichiarato lo stesso Iannelli – con un post scritto di ringraziamento per tutti coloro che hanno preso parte a questa bella iniziativa.

Il contest lanciato su Facebook dal popolare Pulcinella è diventato ormai come un momento aggregante per tanti, per sentirsi tutti vicini restando in casa e per superare l’emergenza Coronavirus.

