IPOTESI BIODIGESTORE A CHIANCHE, INTERVIENE CENTRELLA: “UN IMPIANTO NECESSARIO MA LA SCELTA DEL SITO DEVE ESSERE PONDERATA”

Il Commissario Provinciale per l’Irpinia di “Cambiamo” con Toti, Giovanni Centrella interviene sulla questione dell’ipotesi Biodigestore da realizzarsi sul territorio di Chianche: “Ho avuto modo di seguire da vicino la questione legata all’ipotesi di realizzazione di un Biodigestore in Irpinia che non poche polemiche sta suscitando da mesi a questa parte. E’ innegabile che il territorio irpino abbia bisogno di tale impianto per il trattamento dei rifiuti ma invito i soggetti deputati alla scelta a prestare massima attenzione alla decisione finale. Sarebbe un errore madornale penalizzare un territorio a vocazione agricola, enologica e turistica. In questi giorni mi sono documentato sui siti individuati ed essendo irpino e conoscitore del territorio mi sento di esprimere vicinanza alle popolazioni e a quei Comitati che sono nati in via spontanea per la difesa di un’area a vocazione enogastronomica. E’ impensabile realizzare un Biodigestore in una zona come quella di Chianche. Questa è la mia posizione. Ritengo necessario che tecnici e amministratori interessati al progetto debbano studiare soluzioni alternative”.

