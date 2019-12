“Irpinia Adesso”, Ardolino: nasce un nuovo movimento politico per rilanciare la nostra provincia, mettendo al centro i cittadini

“Irpinia Adesso” è il nome del nuovo movimento di cittadinanza lanciato da Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’associazione inquilini Acai.

“Come avevo preannunciato – afferma il dirigente sindacale – è nostra intenzione costruire un luogo di confronto, aggregazione e protagonismo dei cittadini. Siamo stanchi di una politica sempre più autoreferenziale e distante dai bisogni concreti delle persone. L’obiettivo è mettere al centro dell’attenzione la comunità ed il bene comune. Le istituzioni sovranazionali, nazionali e locali sono sempre più distanti dal mondo reale. Gli elettori vengono coinvolti soltanto quando ci sono gli appuntamenti con le urne, all’unico scopo di preservare e consolidare le postazioni di potere occupate da pochi intimi e dai loro privilegiati accoliti. La politica vera, invece, dovrebbe essere al servizio della cittadinanza. Per queste ragioni, abbiamo costituito un movimento che dia impulso alla partecipazione attiva della cosiddetta gente comune, che ogni giorno deve fare i conti con le difficoltà dell’esistenza, che lavora, studia o è in cerca di un’occupazione, possibilmente dignitosa, sempre più improbabile da trovare, ed è costretta ad andare lontano dalla propria terra, per costruire un progetto di vita, una famiglia o migliori condizioni sociali ed economiche”.

“E’ importante, quindi, – conclude Ardolino – mettere in piedi una rete sociale e politica che dia forma ad un progetto di sviluppo della nostra provincia, puntando sulla vivibilità quotidiana e sulla risposta ai bisogni. Un percorso che ci porti ad eleggere una rappresentanza, quanto più ampia possibile, nelle istituzioni del territorio, che sappia essere interlocutore diretto delle esigenze civiche a tutti i livelli. Lavoro, servizi sociali, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione delle risorse locali, trasporti efficienti, gestione razionale dei rifiuti e salvaguardia del patrimonio idrico irpino, sono soltanto alcune delle priorità sulle quali, sin dai prossimi giorni si indirizzerà la nostra azione. L’auspicio, quindi, è che cittadini di tutte le età aderiscano numerosi a questo progetto, per esserne protagonisti”.

