Guardia dei Lombardi. Alleanza di Centro incontra gli amministratori altirpini di Popolo e Territorio

Assemblea di Alleanza di Centro, ieri pomeriggio, a Guardia dei Lombardi, con gli amministratori di 18 comuni dell’Alta Irpinia, aderenti a Popolo e Territorio.

È stata l’occasione per il capolista Americo D ‘Onofrio, per avviare la campagna elettorale e per il segretario di ADC, sen. Francesco Pionati, di spiegare le ragioni che hanno portato all’intesa e alle liste in tutte le province della regione. I punti di convergenza sono essenzialmente due : rappresentare e difendere i diritti e le esigenze dei territori irpini e puntare ad un progetto politico di rifondazione del centrodestra, subito dopo le elezioni regionali, a prescindere dal loro esito. In programma, per i prossimi giorni, diverse iniziative, a cominciare dalla manifestazione di venerdì 28 a Gesualdo. A seguire, un convegno sull’emergenza idrica a Caposele e successivamente ad Ariano, un incontro sull’emergenza sanitaria, alla presenza di Stefano Caldoro.

