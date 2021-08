IRPINIA. Ancora una giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco sul tema incendi

Altra giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino per quanto riguarda gli incendi boschivi, infatti sono state impegnate tutte le squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate per far fronte alle fiamme che anche oggi 13 agosto hanno attanagliato l’Irpinia. Le zone maggiormente colpite sono state a Taurasi in contrada Ferrovia, a Lapio sulla strada Vicinale Del Carmine, a San Michele di Serino in via Santa Candida, a Chiusano san Domenico sulla Piana Vena Dei Corvi e a Castelvetere in localit√† Cipollara. Si continua senza sosta a lavorare per far fronte alle tante richieste che giungono presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Oltre a tutti questi interventi sono ancora in corso le operazioni di ricerca della donna scomparsa a Petruro di Forino dove nel posto di Comando avanzato opera il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo cinofili, il nucleo SAPR che con i droni sta perlustrando l’area ed in fine la squadra terrestre che sta facendo tutti i controlli delle aree partendo dal posto di ultimo avvistamento nei pressi dell’abitazione della donna.

