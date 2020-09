IRPINIA. ANNA MARIA VECCHIONE SI PRESENTA AGLI ELETTORI DOMANI ALLE 18 E 30 ALL’HOTEL DE LA VILLE

Domani 2 settembre alle ore 18:30 si terrà un incontro con elettori, simpatizzanti ed iscritti a Forza Italia in occasione della presentazione della candidata alle elezioni regionali Anna Maria Vittoria Vecchione. Presente anche l’Onorevole Fulvio Martusciello. L’appuntamento è presso l’Hotel de la Ville di Avellino.

L’Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione: “Una riunione per discutere il mio programma e per incontrare elettori e simpatizzanti. Questa campagna elettorale non è certo facile. Ci scontriamo contro un esercito, quello costituito dalle liste del centrosinistra, ma siamo al lavoro per creare quell’alternativa valida per chi intende sostenerci. Vi aspetto per illustrare il mio programma e incontrarvi personalmente”.

adsense – Responsive – Post Articolo