IRPINIA. Anziano giù nel pozzo profondo 30 metri

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di ieri 25 marzo, sono intervenuti a Castelfranci, in contrada Baiano, per il recupero del corpo di un uomo di 83 anni, in un pozzo artesiano profondo circa 30 metri. La sala operativa del Comando Irpino, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella. Per il recupero dell’uomo, si è reso necessario l’intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, provenienti da Napoli. Il corpo privo di vita è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie per gli adempimenti del caso.

