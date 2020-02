IRPINIA. ATO RIFIUTI. SI è insediata la commissione tecnico – scientifica nominata per effettuare una valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per ospitare un impianto per la lavorazione della frazione organica.

Si è insediata questa mattina, presso la sede dell’Ato Rifiuti, la commissione tecnico – scientifica nominata per effettuare una valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per ospitare un impianto per la lavorazione della frazione organica. Al primo appuntamento hanno partecipato pure il presidente dell’Ato Valentino Tropeano ed alcuni consiglieri, per una discussione molto interessante e proficua sui vari step del percorso che sarà realizzato dalla commissione e sui criteri che saranno adottati. La commissione – presieduta dal direttore generale dell’Ato Annarosa Barbati e composta dai docenti universitari dell’Ateneo di Salerno, Giovanni De Feo nominato dal dipartimento di ingegneria industriale, Domenico Guida per il dipartimento di ingegneria civile e Sergio Barile, componente del Nucleo di valutazione e docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – non mancherà di effettuare una serie di sopralluoghi nei siti individuati dalle rispettive amministrazioni comunali. Prima del prossimo incontro – peraltro già convocato – la commissione sarà integrata con la presenza dell’architetto Pasquale Petruzzo, indicato dall’associazione “Fare Verde”.

