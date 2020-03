IRPINIA. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: I CARABINIERI FORESTALI DENUNCIANO 4 PERSONE.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato 4 persone ritenute responsabili di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nello specifico, in agro del Comune di Serino, in un’area già oggetto di abbandono di rifiuti, i Carabinieri procedevano al controllo di un autocarro con a bordo tre persone intente al trasporto di residui vegetali provenienti presumibilmente da pulizie di giardini privati.

All’esito degli accertamenti emergeva che i predetti stavano lavorando per conto di una ditta ed uno di loro risultava non regolarmente assunto.

Alla luce delle evidenze emerse, l’autocarro è stato sequestrato e sia per i tre che per il titolare della ditta è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

