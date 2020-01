🔊 Ascolta l'articolo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 07’30 di oggi 21 gennaio, è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada. Il conducente, un uomo di circa 30 anni, non ha subito grosse conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

adsense – Responsive – Post Articolo