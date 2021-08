IRPINIA. Avella Città d’Arte, aperto a ferragosto il parco archeologico e nuovi eventi in programma.

Si rinnova l’appuntamento con “Feriae Augusti” che prevede l’apertura straordinaria, il giorno di ferragosto dalle ore 9.00 alle 12.00 , dell’Anfiteatro Romano di Avella per accogliere visitatori e turisti alla scoperta della cittadina archeologica. . Nell’antichità in questo luogo si svolgevano i ludi che consistevano in corse equestri a bordo dei carri tenute nel circo, i cosiddetti ludi circenses e in seguito si aggiunsero i ludi gladiatori, veri e propri combattimenti. Oggi regna la pace ed é meta per visitatori e turisti che giungono dalla Campania e da fuori regione. Alla visita al monumento si può abbinare il pranzo presso uno dei ristoranti della zona che propongono gustosi menù di ferragosto. Il Comune di Avella , il locale ufficio turistico e le associazioni locali propongono altre iniziative culturali che si svolgeranno tra la fine di agosto e settembre. In programma: sabato 28 agosto nel pomeriggio incontro “Made in Irpinia” , in serata “Passione Astronomia con l’ osservazione astronomica” sotto il cielo stellato dell’Anfiteatro. Domenica 29 agosto invece giornata dedicata alle famiglie e ai bambini nel giardino del Palazzo Baronale che sarà animato dai personaggi della fantasia con lo spettacolo “I giardini di Alice”, il 4 e il 18 settembre ritornano “Le Dionisiache” spettacolo teatrale itinerante concepito per luoghi non teatrali di interesse storico, artistico e archeologico come l’Anfiteatro. Previste inoltre le aperture del Museo Archeologico ed Immersivo che conserva gli antichi reperti, dove sarà possibile visitare sia l’area archeologica che le sale virtuali. Per info eventi, aperture e prenotazioni è possibile chiamare o contattare l’ufficio turistico su whattsap a questo numero 3338847353.

