IRPINIA. “Be Help-Is”, il concorso per le scuole superiori contro la violenza di genere

Avviato il bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’Ambito A04, azione prevista dal progetto Be Help-is per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere, promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud.

Al concorso possono partecipare, singolarmente o in gruppo tutti, gli studenti tra i 17 e i 18 anni degli Istituti scolastici di secondo grado dell’Ambito Sociale A04, iscrivendosi gratuitamente a una delle due sezioni previste, sezione Video o sezione Manifesto. I prodotti realizzati, con le caratteristiche dettagliate descritte nel bando, devono pervenire agli Istituti di appartenenza entro il 30 aprile 2020. Saranno successivamente valutati da una giuria che sceglierà i 3 lavori migliori per ciascuna sezione, assegnando agli autori dei buoni premio. Inoltre tutti i video e i manifesti realizzati, anche quelli che non si classificano nelle prime tre posizioni, potranno essere pubblicati nel corso di eventi e manifestazioni, indicando gli autori e la scuola di appartenenza.

Una videocamera, uno smartphone e tanta fantasia è tutto ciò che serve per partecipare al concorso e lanciare, attraverso il linguaggio “pubblicitario”, il proprio messaggio contro la violenza di genere, affinché sia autori che fruitori riflettano su una tematica troppo spesso riservata solo agli adulti, ma che invece è fondamentale per i giovani nella costruzione dell’identità.

Un’occasione, per i ragazzi, per liberare la creatività e contagiare la rete con il proprio messaggio contro la violenza di genere. Si invitano pertanto le scuole a partecipare, scaricando il bando al link https://1978bb24-c74c-4df0-a426-34b4ca6a4a64.filesusr.com/ugd/7b15cf_eb66bfde9ffa4851a2b0fce7d4afc47a.pdf da compilare e consegnare alla cooperativa La Goccia in via Piave 29/d Avellino, o all’indirizzo di posta elettronica info@cooperativalagoccia.it .

