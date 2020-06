Atripalda. Bimba di 8 anni rimane incastrata con la mano negli ingranaggi di un elettrodomestico.

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 12 giugno, sono intervenuti ad Atripalda in via Guido Dorso, allertati da due genitori in quanto la loro figlia di otto anni, intenta a fare la pasta fresca con la mamma, era rimasta incastrata con la mano negli ingranaggi di un elettrodomestico. La squadra prontamente intervenuta ha effettuato un intervento molto particolare, ma è riuscita a liberare le falangi della bambina, affidandola poi ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano l’immediato trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove era pronta un equipe medica per un intervento chirurgico.

