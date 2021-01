IRPINIA. Campagna Vaccinale ANTI-COVID 19, completata la vaccinazione del personale dei presidi ospedalieri, domani si passa alle cliniche accreditate

Continua la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino: dopo aver completato con il personale sanitario e non dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, da domani partirà la vaccinazione per il personale delle 7 Strutture Ospedaliere Private Accreditate, per un numero di 1.172 operatori. In base al sorteggio, saranno convocate nell’ordine: Casa di Cura Montevergine di Mercogliano, Villa dei Pini di Avellino, Villa Maria di Baiano, Villa Julie di Mirabella Eclano, Malzoni Villa Platani di Avellino, Clinica Santa Rita di Atripalda e Villa Esther di Avellino. Entro l’8 gennaio 2021 verrà completata la vaccinazione di tutto il personale delle cliniche, contestualmente si procederà con il personale e gli ospiti delle RSA, gli operatori del 118 e delle USCA, secondo il Piano Vaccinale della Regione Campania.

In considerazione del numero di persone da vaccinare nella fase I e del numero di dosi disponibili, l’Azienda Sanitaria Locale ha raddoppiato i turni di lavoro del personale impiegato presso i Punti vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

Per le RSA Anziani, in considerazione della tipologia degli ospiti, la somministrazione del vaccino avverrà in loco.

Dal 2 gennaio, data di inizio della campagna Vaccinale, al 5 gennaio 2021 sono state vaccinate n. 724 persone, pari a circa 86% del personale in servizio nei due Presidi Ospedalieri. Inoltre, il 6 % del personale convocato, pur essendosi presentato per la vaccinazione, è risultato temporaneamente non idoneo (ad esempio, per aver effettuato un altro vaccino nei 15 giorni precedenti la convocazione) per cui verrà riconvocato per la somministrazione del vaccino.

